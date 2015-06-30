МЗС: Україна засуджує теракти в Каїрі, в результаті яких загинув генпрокурор Єгипту

Україна засуджує теракти у Каїрі, внаслідок яких загинув генеральний прокурор Єгипту Хішам Баракат.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України у Twitter.

"Київ засуджує теракт в Каїрі, який забрав життя генпрокурора та призвів до поранення мирних мешканців. У ці важкі часи ми разом з Єгиптом", - сказано у повідомленні.

Читайте такожBBC: Прокурор Єгипту помер внаслідок замаху (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Єгипту отримав смертельны поранення внаслідок вибуху в Каїрі. Вибуховий пристрій привели в дію під час проїзду кортежу генпрокурора.

Генпрокурор Баракат притягнув до суду тисячі ісламістів після повалення президента Єгипту Мохаммеда Мурсі в 2013 році. Відомо, що в минулому генпрокурор отримував погрози.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за теракт.

Раніше єгипетське відділення «Ісламської держави» закликало до атак на представників судової влади після страти шістьох бойовиків.