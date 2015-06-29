Генпрокурор Єгипту постраждав через вибух бомби в Каїрі (фото)

12:49, 29 червня 2015
Світ
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Генеральний прокурор Єгипту Хішам Баракат отримав поранення через вибух бомби в Каїрі.

@ARohayem

Вибухівку підірвали, коли повз проїжджав кортеж Бараката. У результаті інциденту генпрокурор та його охоронці були госпіталізовані.

Проте, як повідомив старший офіцер поліції Каїру виданню AFP, стан Бараката задовільний, передає ТСН.ua.

За даними місцевих ЗМІ, вибух стався у столичному районі Геліополіс поблизу військового училища Каїру.

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