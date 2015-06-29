Генпрокурор Єгипту постраждав через вибух бомби в Каїрі (фото)

Генеральний прокурор Єгипту Хішам Баракат отримав поранення через вибух бомби в Каїрі.

Вибухівку підірвали, коли повз проїжджав кортеж Бараката. У результаті інциденту генпрокурор та його охоронці були госпіталізовані. Проте, як повідомив старший офіцер поліції Каїру виданню AFP, стан Бараката задовільний, передає ТСН.ua. За даними місцевих ЗМІ, вибух стався у столичному районі Геліополіс поблизу військового училища Каїру. Photos for today's explosion that targeted the public prosecutor near the military college. #Egyptpic.twitter.com/rkYVJYQkAm — Mina Fayek (@minafayek) June 29, 2015

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