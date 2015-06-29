Генпрокурор Єгипту постраждав через вибух бомби в Каїрі (фото)
12:49, 29 червня 2015Світ
442 0
Генеральний прокурор Єгипту Хішам Баракат отримав поранення через вибух бомби в Каїрі.
За даними місцевих ЗМІ, вибух стався у столичному районі Геліополіс / @ARohayem
Вибухівку підірвали, коли повз проїжджав кортеж Бараката. У результаті інциденту генпрокурор та його охоронці були госпіталізовані.
Проте, як повідомив старший офіцер поліції Каїру виданню AFP, стан Бараката задовільний, передає ТСН.ua.
За даними місцевих ЗМІ, вибух стався у столичному районі Геліополіс поблизу військового училища Каїру.
Photos for today's explosion that targeted the public prosecutor near the military college. #Egyptpic.twitter.com/rkYVJYQkAm
— Mina Fayek (@minafayek) June 29, 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter