У Тихому океані відновляться пошуки зниклого малазійського "Боїнга"

Про це повідомляє Координаційний центр пошуків (JACC) на своєму сайті, пише Лента.ру. Раніше літак шукали в Індійському океані.

Зону пошуків буде розширено вдвічі — до 120 тисяч квадратних кілометрів. Судно Fugro Discovery прийде в цю акваторію 2 липня, судно Fugro Equator приєднається до операції 6 липня.

Австралія, Малайзія і Китай погодили план з підйому уламків літака у разі їх виявлення. Операція повинна забезпечити збереження всіх доказів, необхідних для розслідування обставин інциденту, наголошується в заяві JACC.

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Пошуки відразу після катастрофи були безрезультатні. В жовтні була зроблена ще одна спроба знайти сліди зниклого лайнера в Індійському океані. Надані тоді пошуковикам судна компанії Fugro були оснащені глибоководними сонарами. При цьому акваторія, де могли б знаходиться останки літака, постійно уточнюється і розширюється.

«Боїнг», що прямував у Пекін з Куала-Лумпура, зник з радарів в ніч на 8 березня 2014 року. На борту лайнера перебували 239 осіб. Ні літаків, ні його фрагменти не знайдені досі. В кінці березня Malaysia Airlines офіційно заявила, що вважає всіх, що знаходилися на борту загинули. Авіаперевізник опублікував офіційну доповідь про катастрофу.