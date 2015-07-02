У НАТО заявили, що Росія з агресивністю стежить за ВМС Альянсу

14:31, 02 липня 2015
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Російська Федерація стежить за військово-морськими силами НАТО, використовуючи агресивні та зухвалі методи.

REUTERS

Про це заявив заступник верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі британський генерал сер Адріан Бредшоу під час конфренції у Лондоні, передає "ЄвроПравда" із посиланням на Defence News.

"Російська міжнародна військово-морська присутність помітно зросла в останні роки, особливо з початку кризи в Україні в 2014 році",  - зауважив він.

При цьому Бредшоу зазначив, що Росія стежить та, ймовірно, збирає інформацію щодо військово-морських сил НАТО в Балтиці, Атлантиці, Середземному і Чорному морі з використанням методів, які можна вважати зухвалими  й навіть інколи агресивними.

У свою чергу інший британський віце-адмірал Пітер Хадсон заявив, що у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні НАТО найближчим часом зосередиться на навчаннях  десантних підрозділів і ВПС.

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Крім того, Хадсон наголосив, що у наступні роки відбудеться багато навчань НАТО, щоб направляти велику кількість сухопутних військ для Європи. 

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