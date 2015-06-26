Столтенберг: НАТО і Євросоюз мають адаптуватися до нових реалій безпеки

Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. "Потужний Євросоюз робить потужним і НАТО", – заявив генсек, прибувши на саміт голів держав та урядів ЄС, який 26 червня завершується у Брюсселі, повідомляє радіо "Свобода". Голову Північноатлантичного союзу запросили на консультації після силової анексії Криму й дестабілізації на Донбасі.

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"Дев’ять з десяти громадян ЄС живуть у країні НАТО. Ми поділяємо однакові цінності та живемо в однаковому середовищі безпеки. Оскільки це середовище нині змінюється, НАТО і ЄС повинні до нього пристосовуватися. Ми вже зробили вирішальні кроки для зміцнення колективної безпеки. І я вітаю Євросоюз, який посилює свою оборону", – заявив генсек НАТО.

Попри те, що на саміті ЄС вирішення проблем міграції та грецькі борги відсунули на задній план питання оборони, все ж європейська політика безпеки та її адаптація до нових викликів, зокрема, з боку Росії, стали предметом обговорень лідерів ЄС.

Оборонні та безпекові питання були давно заплановані для розгляду на цьому саміті. Зараз, щоб краще з’ясувати питання, пов’язані з адаптацією до нових безпекових реалій після незаконної анексії Криму та війни на Донбасі, голова Європейської ради Дональд Туск запросив на засідання й генсекретаря НАТО.

Тему розмови ("Змінене середовище безпеки в Європі") сформулювали, маючи насамперед на увазі агресивну політику Росії та її роль в українському конфлікті. Також європейські лідери обговорюють стратегію боротьби з тероризмом, зокрема, з угрупованням "Ісламська держава". Європейська рада планує доручити верховному представнику ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріці Могеріні до червня 2016 року підготувати нову глобальну стратегію ЄС із цих питань. Передбачається також можливість збільшення оборонних витрат ЄС.