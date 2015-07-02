У Росії на дні молоді провели конкурс "Вдар Обаму" (відео)

Відеоролик дивної акції опублікував у своєму блозі місцевий житель Андрій Антоненков.

На ролику видно, що поруч з Обамою красується напис «Вдаримо по санкціям», а набрати максимальні очки в цій забаві можна, влучивши президенту США ногою по голові, повідомляє ZNAK.

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Переважна більшість коментаторів ролика безглуздий конкурс засудили. «З кожним стусаном Русь свята піднімається з колін!» - іронічно написав один з користувачів.