У Росії на дні молоді провели конкурс "Вдар Обаму" (відео)
15:10, 02 липня 2015Світ
0 0
В Братську на дні молоді провели конкурс «Вдар Обаму», в рамках якого пропонували городянам бити по зображенню американського президента Барака Обами.
У Братську молодь "вдарила по санкціям"
Відеоролик дивної акції опублікував у своєму блозі місцевий житель Андрій Антоненков.
На ролику видно, що поруч з Обамою красується напис «Вдаримо по санкціям», а набрати максимальні очки в цій забаві можна, влучивши президенту США ногою по голові, повідомляє ZNAK.
Читайте такожРосійський експерт: сучасна Росія відповідає науковому визначенню "фашистської" держави
Переважна більшість коментаторів ролика безглуздий конкурс засудили. «З кожним стусаном Русь свята піднімається з колін!» - іронічно написав один з користувачів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter