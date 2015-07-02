У Красноярську поліцейські під час допиту зламали затриманому хребет

У Красноярську (РФ) поліцейські в ході допиту зламали підозрюваному хребет, повідомляє Слідче управління СКР по Красноярському краю, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За інформацією відомства, інцидент стався 28 червня, коли потерпілий був доставлений у відділ поліції №11 Радянського району Красноярська за підозрою у вчиненні злочину.

"У ході допиту співробітники поліції заподіяли 33-річному чоловіку тілесні ушкодження, після чого він був доставлений до лікарні, де йому поставили діагноз: закрита хребетно-спинномозкова травма, перелом хребта", - йдеться в повідомленні СКР.

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Слідчі органи порушили кримінальну справу за статтями: "Умисне спричинення тяжкої шкоди здоров'ю групою осіб" і "Перевищення посадових повноважень із загрозою насильства".