У Туреччині поліція водометами і гумовими кулями розігнала гей-парад (фото)

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За повідомленнями з центральної площі Таксім, поліцейські застосували силу після того, як протестувальники розгорнули банери з зображенням президента Реджепа Тайіпа Ердогана в образі фашиста.

Незважаючи на те, що гомосексуалізм не є злочином в Туреччині, гомофобія залишається повсюдним явищем.

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У минулі роки гей-паради проходили в Туреччині без перешкод з боку влади. Цього року свою роль могло зіграти те, що парад збігся зі священним для мусульман місяцем рамадан.