У Туреччині поліція водометами і гумовими кулями розігнала гей-парад (фото)
21:38, 28 червня 2015Світ
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Поліція в Стамбулі використовувала гумові кулі і водомети для розгону людей, що зібралися на щорічний гей-парад.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
За повідомленнями з центральної площі Таксім, поліцейські застосували силу після того, як протестувальники розгорнули банери з зображенням президента Реджепа Тайіпа Ердогана в образі фашиста.
REUTERS
Незважаючи на те, що гомосексуалізм не є злочином в Туреччині, гомофобія залишається повсюдним явищем.
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У минулі роки гей-паради проходили в Туреччині без перешкод з боку влади. Цього року свою роль могло зіграти те, що парад збігся зі священним для мусульман місяцем рамадан.
REUTERS
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