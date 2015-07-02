На військово-морській базі біля Вашингтона знову сталася стрілянина

На території військово-морського комплексу Navy Yards на південному сході від столиці США Вашингтона відбулася стрілянина.

Речник ВМС США Педро Родрігез нічого не повідомив про поранених, і не надав більше деталей, передає Радіо Свобода.

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За повідомленням ЗМІ, наразі на місці присутні десятки поліцейських машин.

У вересні 2013 року на території Navy Yard сталася стрілянина, у результаті якої загинуло 12 людей, ще троє були поранені.