На військово-морській базі біля Вашингтона знову сталася стрілянина
22:14, 02 липня 2015Світ
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За повідомленням ЗМІ, наразі на місці присутні десятки поліцейських машин.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
На території військово-морського комплексу Navy Yards на південному сході від столиці США Вашингтона відбулася стрілянина.
Речник ВМС США Педро Родрігез нічого не повідомив про поранених, і не надав більше деталей, передає Радіо Свобода.
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За повідомленням ЗМІ, наразі на місці присутні десятки поліцейських машин.
У вересні 2013 року на території Navy Yard сталася стрілянина, у результаті якої загинуло 12 людей, ще троє були поранені.
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