Експерт з біохімічної зброї втік із КНДР з інформацією про досліди над людьми

Північнокорейський фахівець з біохімічної зброї втік до Фінляндії з 15 гігабайтами інформації про результати дослідів над людьми, повідомило агентство Ренхап з посиланням на джерело в організації, яка займається захистом прав осіб у КНДР, передає РИА Новости.

У повідомленні наголошується, що перебіжчик — 47-річний вчений на прізвище Лі, який працював у науково-дослідному центрі в місті Канзі, в провінції Чагандо — втік до Фінляндії через Філіппіни 6 червня.

"Причиною для втечі, нібито, стали його сумніви з приводу експериментів", — повідомило джерело агентству.

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Лі взяв із собою носій інформації з записаними на ньому 15 гігабайтами результатів експериментів над людьми, щоб "пролити світло на антигуманні досліди", які проводяться в Північній Кореї. Лі має намір виступити як свідок перед Європарламентом до кінця липня.