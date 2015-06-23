У КНДР двох південнокорейців засудили до довічної каторги

Як повідомляє південнокорейське агентство новин Йонхап з посиланням на державне радіо КНДР, обидва засуджених були арештовані в березні.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї заперечує, що засуджені були пов'язані зі спецслужбами, повідомляє Російська служба ВВС.

Північнокорейська влада неодноразово затримувала іноземців, які відвідували КНДР.

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У 2012 році був затриманий американський проповідник Кеннет Пе. У травні 2013 року його засудили до 15 років в'язниці, а потім направили в трудовий табір.

В лютому 2014 був заарештований австралійський місіонер, 75-річний Джон Шорт, якого згодом звільнили.

Навесні 2014 був засуджений баптистський пастор Кім Чон Кк, якого також звинуватили в тому, що він працював на спецслужби Республіки Корея. А пізніше 33 людини були засуджені до смертної кари за зв'язок з цим священиком.