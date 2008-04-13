Генштаб Росії: армії потрібна зброя XXI-XXII сторіч

Російській армії необхідно мати озброєння 21-22-го століть, заявив журналістам після навчань ВПС і ППО на полігоні Ашулук начальник Генштабу ВС РФ генерал армії Юрій Балуєвський.

"Я звертаюся до нашої промисловості: давайте сьогодні реалізуємо всі ті потреби, які ставить нова - інноваційна - російська армія до промисловості. Нам необхідне озброєння 21-го і 22-го століть", - цитує його РІА "Новости".

На його думку, в перспективі необхідно мати в бойовому складі флоту Росії п`ять-шість авіаносних груп на Тихоокеанському і Північному флотах.

Раніше головком ВМФ адмірал Володимир Висоцький сказав, що ці групи збільшать бойову стійкість флотів до 300%. "Це - дороге задоволення, але цим треба займатися. Будівництво авіаносців треба починати в 2012-2013 роках", - сказав головком.

За його словами, цього року початі науково-дослідні роботи, наступного року планується почати дослідно-конструкторські розробки.