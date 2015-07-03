Франція відмовила в політичному притулку Ассанжу

Про це повідомляє Le Monde.

У короткій заяві, зробленій у п'ятницю, 3 липня, в Адміністрації президента Франції на Єлисейських полях, містилася відмова на відкритий лист засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа з проханням про надання йому політичного притулку на підставі того, що "його життя знаходиться в небезпеці".

"Французька влада отримала лист пана Ассанжа. Після ретельного вивчення, беручи до уваги юридичні аспекти та матеріальне становище пана Ассанжа, Франція не може задовольнити його запит. Пану Ассанжу не загрожує безпосередня небезпека. Крім того, діє європейський ордер на його арешт", - йдеться в заяві.

В своєму довгому листі, який Ассанж адресував президенту Франції Франсуа Олланду, засновник WikiLeaks просив Францію надати йому політичний притулок. Зокрема, він підкреслював, що його фізичне і психічне здоров'я погіршилося після більш ніж трирічного проживання на території посольства Еквадору в Лондоні.

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Офіційна відмова на прохання про надання політичного притулку нікого не здивувала. Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс вже неодноразово натякав, що Франція не зацікавлена прийняти у себе Ассанжа.