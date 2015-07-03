Президента Франції попросили дати притулок Ассанжу і Сноудену

Текст звернення опублікував портал Mediapart, передає Lenta.ru. "Протягом кількох років Ассанж і Сноуден розплачуються вигнанням за свою мужність. Вони піддаються постійному переслідуванню за те, що розповіли мільйонам людей про порушення їхніх прав", - йдеться у зверненні.

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За словами авторів листа, питання надання притулку може бути вирішене кількома способами. Наприклад, влада країни має право надати їм довгострокову візу, вид на проживання або громадянство. "Ми очікуємо, що Франція буде діяти", - підкреслюється в листі.

25 червня міністр юстиції Франції Крістіан Тобіра допустила, що Париж може надати притулок Джуліану Ассанжу і Едварду Сноудену. "Якщо Франція вирішить запропонувати притулок Едварду Сноудену і Джуліану Ассанжу, я б не здивувалася. Ця можливість існує", - сказала міністр. При цьому вона підкреслила, що в цьому питанні рішення приймає не вона, а прем'єр-міністр і президент.

Ця заява пролунала на тлі публікації документів Агентства національної безпеки США про прослуховування французьких держслужбовців, серед яких останні три президенти Франції Жак Ширак (1995-2007), Нікола Саркозі (2007-2012), а також нинішній глава держави Франсуа Олланд, який зайняв пост в 2012 році.

Джуліан Ассанж, громадянин Австралії, знаходиться на території посольства Еквадору в Лондоні з 2012 року, а Едвард Сноуден 1 серпня 2014 року отримав вид на проживання в Росії.