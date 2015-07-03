Засновник WikiLeaks Ассанж попросив притулку у Франції

Про це він написав у листі до президента країни Франсуа Олланда, опублікованому у Le Monde, повідомляє "Європейська правда".

При цьому стало відомо, що Ассанж розповів про свою діяльність у Wikileaks і запевнив Олланда, що перебуває в небезпеці.

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"Тільки у Франції сьогодні є можливість запропонувати мені необхідний захист проти політичних переслідувань, ціллю яких я став", - написав Ассанж.

Нагадаємо, у червні 2012 року Ассанж, якого розшукують у США та Швеції, отримав притулок у посольстві Еквадору в Лондоні і перебуває там.

25 червня 2015 року міністр юстиції Франції Крістіан Тобіра допустила, що Париж може надати притулок Джуліану Ассанжу і Едварду Сноудену. "Якщо Франція вирішить запропонувати притулок Едварду Сноудену і Джуліану Ассанжу, я б не здивувалася. Ця можливість існує", - сказала міністр. При цьому вона наголосила, що в цьому питанні рішення приймає не вона, а прем'єр-міністр і президент.

Ця заява пролунала на тлі публікації документів Агентства національної безпеки США про прослуховування французьких держслужбовців, серед яких останні три президенти Франції Жак Ширак (1995-2007), Нікола Саркозі (2007-2012), а також нинішній глава держави Франсуа Олланд, який зайняв пост в 2012 році.