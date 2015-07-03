У Росії перенесли вибори до Держдуми

Як передає кореспондент "Росбалта", за його прийняття проголосували 339 депутатів, проти — 102.

На засіданні депутати відхилили всі поправки до документу, які були запропоновані фракціями КПРФ і ЛДПР. Зокрема, не було підтримано поправку про перенесення виборів до Держдуми на 6 листопада замість зазначеної у документі дати — 18 вересня.

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Держдума також відмовилася скасувати "золоті парашути" для депутатів, яким не вдасться переобратися на новий склад Держдуми.

Згідно із законом, вибори Держдуми сьомого скликання пройдуть в 2016 році не 4 грудня, а 18 вересня. В цей же день будуть проведені вибори в регіональні законодавчі збори і представницькі органи муніципалітетів.

Документом також передбачаються компенсації депутатам, які не зможуть переобратися до Держдуми наступного скликання, в розмірі 1,5 млн рублів. За ними на три місяці також зберігаються соціальні пільги та привілеї, включаючи медобслуговування і службову квартиру в Москві, а також депутатська недоторканність.

Законопроект про перенесення виборів в Держдуму був внесений представниками трьох фракцій "Єдиної Росії", ЛДПР і "Справедливої Росії".