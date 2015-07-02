У Росії хочуть дозволити поліції стріляти в жінок і застосовувати зброю в людних місцях

У Росії можуть розширити права поліцейських. Відповідний законопроект внесений на розгляд Держдуми РФ.

Відповідно до законопроекту, поліцейські в Росії зможуть отримати новий статус — осіб, яким держава гарантує «презумпцію довіри і підтримку». Вони будуть забезпечені новими правами: від розкриття транспортних засобів до стрілянини в місцях скупчення людей. Поправки до Держдуми внесла група депутатів з усіх фракцій на чолі з головою комітету з безпеки Іриною Яровою («Єдина Росія») після консультацій з державно-правовим управлінням (ДПУ) президента і урядом, пише "Коммерсант".

Депутати пропонують розширити права поліції в частині застосування зброї. Зокрема, поліцейським буде заборонено стріляти лише в жінок «з видимими ознаками вагітності». Також поліцейським нададуть право на стрільбу в місцях скупчення людей. Тепер вони зможуть відкривати вогонь у людних місцях для запобігання терактів і захоплень заручників. "Розширення права використовувати вогнепальну зброю означає, що ті співробітники поліції, які раніше боялися або вагалися, тепер не будуть, тому що їм це офіційно дозволяє закон",— побоюється експерт Комітету проти тортур "Ъ" Сергій Бабинець.

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Автори проекту також планують наділити поліцейських і новими правами щодо вторгнення в приватне життя. Проводити огляд громадян, їх речей і транспорту можна буде не «при наявності даних» про те, що у них є зброя або наркотики, але і якщо просто «є підстави вважати» так. Проникати на об'єкти приватної власності можна буде для затримання осіб, що зникли з місця злочину, але ще не мають офіційного статусу підозрюваних або обвинувачених: це потрібно на випадок, якщо злочин «вже скоєний на очах співробітника поліції, але злочинець забарикадувався в приміщенні», пояснює співавтор законопроекту Олександр Хінштейн.

Для розкриття автотранспорту передбачено вісім підстав. Крім запобігання кримінальних злочинів чи порятунку життя громадян (наприклад, «забутих» батьками дітей в машинах), розкривати автомобілі можна буде заради забезпечення безпеки при масових заворушеннях та вчиненні адміністративного правопорушення, якщо є підстави вважати, що його вчинила особа, яка «перебуває в стані сп'яніння».

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Також у закон хочуть ввести норму про те, що співробітник МВС «не підлягає переслідуванню» за будь-які дії при виконанні своїх обов'язків, якщо дії проводяться за підстав і в порядку, встановлених нормативно-правовими актами.

Сергій Бабинець вважає, що запропоновані депутатами поправки «розв'язують руки поліції». Перш за все, підкреслює експерт, «запропоновані зміни — превентивна міра». «В умовах, коли соціально-економічна ситуація погіршується, природно, що в населення може з'явитися невдоволення, яке переросте в акції протесту, і саме на цей випадок влада намагається цими поправками підстелити соломку»,— вважає він.