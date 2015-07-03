У Південній Кореї вибухнув хімічний завод

Інцидент стався через зварювальні роботи на фабриці з виробництва полівінілхлориду - пластику, який широко застосовується в різних галузях.

Читайте такожУ Південній Кореї вибухнуло сховище токсичних відходів

Там розширювали цех, у якому очищують відпрацьовану воду, передає 5 канал.

Фахівці вважають, що вибух стався через газ, який накопичився у цеху