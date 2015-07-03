У Південній Кореї вибухнув хімічний завод

18:06, 03 липня 2015
Світ
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Щонайменше шестеро працівників загинули внаслідок потужного вибуху на хімічному заводі в Південній Кореї.

Южная Корея / topdialog.ru

Інцидент стався через зварювальні роботи на фабриці з виробництва полівінілхлориду - пластику, який широко застосовується в різних галузях.

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Там розширювали цех, у якому очищують відпрацьовану воду, передає 5 канал.

Фахівці вважають, що вибух стався через газ, який накопичився у цеху

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