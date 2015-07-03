Щонайменше 12 людей загинули в результаті вибуху в Нігерії

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Теракт стався на північному сході Нігерії в селі Малари.

В результаті вибуху загинуло щонайменше 12 осіб і 7 отримали поранення.

За даними агентства, вибух здійснила молода терористка-смертниця.

"Поки люди знаходилися в мечеті і молилися, вона здалеку підбігла до мечеті, вбігла всередину і підірвала себе", — розповів один з очевидців.

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Жодна терористична угруповання поки не взяло на себе відповідальності за теракт.