Щонайменше 12 людей загинули в результаті вибуху в Нігерії
16:21, 03 липня 2015Світ
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Вибух здійснила молода терористка-смертниця в мечеті.
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
Теракт стався на північному сході Нігерії в селі Малари.
В результаті вибуху загинуло щонайменше 12 осіб і 7 отримали поранення.
За даними агентства, вибух здійснила молода терористка-смертниця.
"Поки люди знаходилися в мечеті і молилися, вона здалеку підбігла до мечеті, вбігла всередину і підірвала себе", — розповів один з очевидців.
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Жодна терористична угруповання поки не взяло на себе відповідальності за теракт.
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