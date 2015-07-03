Зросла кількість жертв катастрофи порома на Філіппінах

За даними філіппінської берегової охорони, вдалося врятуватися 141 людині, повідомляє "Українська правда" із посиланням на Reuters.

Як повідомив один з пасажирів, паром почав хилитися на правий бік і потрапив під велику хвилю.

Читайте такожВ інтернеті з'явилося відео з місця аварії пасажирського порома біля Філіппін

Через паніку пасажири стовпилися саме на цьому боці, що й призвело до перекидання, зазначив спікер берегової охорони.

"Нам дали рятувальні жилети, але ми не могли вдягти їх до того, як пором затонув", - сказав уцілілий пасажир.

За заявою філіппінської берегової охорони, пором MB Nirvana, на борту якого перебували 173 пасажири, прямував на острів Камотес, але через сильні хвилі перекинувся за 200 м від (причалу) порту Ормок.