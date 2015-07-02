Пором зі 173 пасажирами перекинувся на Філіппінах, десятки загиблих

В даний час повідомляється, що загинули щонайменше 33 людини, передають РИА Новости.

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Як повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на берегову охорону Маніли, пором прямував з міста Ормок на острів Камотес.

На місці події почалася рятувальна операція.

Інші подробиці поки не повідомляються.