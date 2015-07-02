Пором зі 173 пасажирами перекинувся на Філіппінах, десятки загиблих

10:33, 02 липня 2015
Світ
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На Філіппінах перекинувся пором зі 173 пасажирами на борту.

abc.net.au/
 

В даний час повідомляється, що загинули щонайменше 33 людини, передають РИА Новости.

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Як повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на берегову охорону Маніли, пором прямував з міста Ормок на острів Камотес.

На місці події почалася рятувальна операція.

Інші подробиці поки не повідомляються.

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