Пором зі 173 пасажирами перекинувся на Філіппінах, десятки загиблих
10:33, 02 липня 2015Світ
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На Філіппінах перекинувся пором зі 173 пасажирами на борту.
Наразі повідомляється про 33 загиблих / abc.net.au
В даний час повідомляється, що загинули щонайменше 33 людини, передають РИА Новости.
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Як повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на берегову охорону Маніли, пором прямував з міста Ормок на острів Камотес.
На місці події почалася рятувальна операція.
Інші подробиці поки не повідомляються.
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