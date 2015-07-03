Поліція застосувала силу проти демонстрантів у центрі Афін

На головній площі грецької столиці Сінтагме відбувається демонстрація прихильників відповіді "ні" пропозиціям кредиторів на референдумі 5 липня.

Як пише ТАСС, під час акції група людей відокремилася від інших і на одній з прилеглих до площі вулиць закидала фарбою будівлю Союзу грецьких промисловців.

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Активісти були оточені поліцією, яка застосувала силу при їх затриманні.

Нагадаємо, в процесі пропонованого референдуму 5 липня грецький народ повинен буде вирішити, прийняти уряду або відхилити проект угоди, представлений Європейською комісією, Європейським центральним банком і Міжнародним валютним фондом на засіданні Єврогрупи 25 червня 2015 року.