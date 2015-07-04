Мінфін Греції звинуватив міжнародних кредиторів у "тероризмі"

Заява від чиновника прозвучала напередодні референдуму щодо схвалення або заперечення умов кредиторів і фактичного визначення подальшої участі Греції в єврозоні, передає Крим.Реалії.

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В інтерв'ю іспанській газеті «El Mundo» Варуфакис заявив, що кредитори, які входять у МВФ, «змусили» Грецію закрити свої банки, «щоб вселити страх у людей».

На думку грецького міністра фінансів, такі дії називаються «тероризмом», але Варуфакіс висловив надію, що «страх не переможе».