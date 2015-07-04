Глава Мінфіну Німеччини не виключає виходу Греції з єврозони

Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле не виключає, що Греція може вийти із єврозони, однак це не вирішить її проблем.

Таку думку він висловив в інтерв'ю газеті Bild, передає Європейська правда.

"З євро чи без нього: на це питання повинні дати відповідь самі греки. Однак якщо вони залишаться, ми не залишимо народ Греції напризволяще" - зазначив Шойбле.

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В той же час він підкреслив, що країни єврозони мають строго дотримуватись правил монетарного союзу.

"Спільнота може функціонувати тільки в тому випадку, якщо її члени дотримуються правил", - зазначив він, нагадавши, що Німеччина та Франція в 2003 роцы вже порушували правила і ні до чого доброго це не привело.

Шойбле зазначив, що, на його думку, колапс банківської системи Греції не маэ загрози для фінансових інститутів інших європейських країн.

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"Навіть якщо і дійде до краху окремих банків, загроза ефекту доміно незначна", - вважає міністр.

За його словами, "ринки вминулі дні дуже стримано відреагували на події в Греції. "Це показує, що з проблемою можна впоратися", - упевнений Шойбле.

Як повідомлялося, 3 липня Грецію офіційно визнали неплатоспроможною.

В неділю в країні має пройти референдум, на якому греки мають визначитись чи підтримують вони пропозиції кредиторів.