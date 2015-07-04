За знесення пам'ятника Росія пригрозила Польщі "негативними наслідками"

У Росії висловили "крайнє обурення" знесенням пам'ятника братства по зброї солдатів Війська Польського та Червоної Армії.

В заяві МЗС РФ у суботу зазначається, що розглядають рішення польського міста Нова Суль про знесення польсько-радянського пам'ятника "як відверто недружній крок польської сторони як пряме і грубе порушення положень угоди між РФ і Польщі про поховання та місцях пам'яті жертв війн і репресій", передає DT.UA.

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Зокрема, Росію обурило, що пам'ятник був демонтований без узгодження з російською стороною.

"З жалем змушені констатувати, що польська влада не прислухається до наших неодноразових закликів припинити "війну" з пам'ятниками. Складається враження, що знущання над нашими пам'ятними місцями зведено в Польщі в ранг державної політики", - йдеться в повідомленні дипломатичного відомства.

У зв'язку з цим у російському МЗС Польщі заявили, що Варшава повинна нарешті зрозуміти, що "розв'язана в Польщі "війна пам'ятників" загрожує самими негативними наслідками, відповідальність за які буде повністю лежати на її ініціаторах".

У свою чергу речник МЗС Польщі Марчін Войцеховські заявив Reuters, що рішення міста Нова Суль не порушує угоду з Росією.

Пам'ятник в Новій Сулі був зруйнований в кінці червня. Мер міста Вадим Тишкевич тоді заявив, що пам'ятник був "некрасивий, завжди брудний через грубі написи".

"Часи змінилися. Ми виросли. Росіян тут давно немає", - цитує Reuters слова мера польського міста.