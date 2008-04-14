Берлусконі може стати прем`єром утретє за 14 років

В Італії сьогодні другий день проходять парламентські вибори.

Основна боротьба за право формувати уряд ведеться між правоцентристським блоком на чолі з екс-прем`єром Сильвіо БЕРЛУСКОНІ і лівоцентристами, чий лідер - колишній мер Рима Вальтер ВЕЛЬТРОНІ, передає радіо «Свобода» .

У перший день виборів, у неділю, явка виборців склала 49%. Це дещо нижче, ніж на попередніх виборах два роки тому.

За даними опитувань громадської думки, у С.БЕРЛУСКОНІ більше шансів на перемогу. Він може стати прем`єр-міністром утретє за 14 років.