В Росії за амністією до 70-річчя Перемоги звільнені вже 127 тисяч осіб

По амністії на честь 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні звільнені майже 127 тисяч осіб.

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на тимчасово виконуючого повноваження заступника голови Федеральної служби виконання покарань Росії Валерія Максименко.

"З дати прийняття постанови про амністію, за станом на 3 липня 2015 року, звільнено 126 989 осіб", — зазначив Максименко.

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За даними ФСВП, з виправних колоній вийшли 16 702 ув'язнених, крім того, від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, звільнені 106 416 осіб.

Як повідомляв УНІАН, пакет документів про амністію на честь 70-річчя Перемоги у Великій вітчизняній війні передбачає звільнення вперше засуджених до позбавлення волі за умисні злочини невеликої та середньої тяжкості. Мова йде про осіб, які брали участь у бойових діях "по захисту Батьківщини", осіб, які виконували військовий або службовий обов'язок в Афганістані та інших країнах, де велися бойові дії, військовослужбовців, співробітників органів кримінально-виконавчої системи, осіб цивільного персоналу Збройних сил Росії, військових формувань і органів, а також інших організацій, які брали участь у виконанні завдань в умовах збройного конфлікту в Чеченській Республіці і під час контртерористичних операцій на території Північно-Кавказького регіону.