У Греції назвали найбільш ймовірного нового голову Мінфіну

Про це заявив високопоставлений чиновник, повідомляє Reuters.

Раніше Цакалотос вже відіграв помітну роль у перемовинах з кредиторами після того, як Варуфакіс був відсторонений від переговорів у квітні.

Читайте такожМінфін Греції звинуватив міжнародних кредиторів у "тероризмі"

Раніше сьогодні міністр фінансів Греції Янніс Варуфакіс оголосив після референдуму щодо умов кредиторів, що минув у неділю, про свою відставку.

На недільному референдумі в Греції понад 61% опитаних сказали "ні" вимогам європейських кредиторів, близько 39% погодилися на ці вимоги. Уряд Греції оголосив, що референдум став перемогою демократії. Глава Єврогрупи Йерун Дейссельблум назвав підсумки референдуму "дуже сумними" для майбутнього країни.