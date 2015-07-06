У Греції назвали найбільш ймовірного нового голову Мінфіну

12:49, 06 липня 2015
Світ
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Головний парламентер Греції на переговорах з кредиторами, Евклід Цакалотос, найімовірніше, стане новим міністром фінансів країни.

REUTERS

Про це заявив високопоставлений чиновник, повідомляє Reuters.

Раніше Цакалотос вже відіграв помітну роль у перемовинах з кредиторами після того, як Варуфакіс був відсторонений від переговорів у квітні.

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Раніше сьогодні міністр фінансів Греції Янніс Варуфакіс оголосив після референдуму щодо умов кредиторів, що минув у неділю, про свою відставку.

На недільному референдумі в Греції понад 61% опитаних сказали "ні" вимогам європейських кредиторів, близько 39% погодилися на ці вимоги. Уряд Греції оголосив, що референдум став перемогою демократії. Глава Єврогрупи Йерун Дейссельблум назвав підсумки референдуму "дуже сумними" для майбутнього країни.

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