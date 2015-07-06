Прем'єр Греції пообіцяв завтра представити нові пропозиції кредиторам
16:34, 06 липня 2015Світ
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Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас поговорив по телефону у понеділок з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
REUTERS
Про це заявив грецький чиновник, передає Reuters.
Як зазначається, Ципрас погодився представити нові пропозиції уряду Греції під час саміту ЄС 7 липня.
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У той же час, грецький чиновник, який розповів агентству про телефонну розмову між Меркель і Ципрасом, не розкрив її деталей.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками опрацювання 95% бюлетенів референдуму понад 61,5% греків сказали "ні" пропозиціям міжнародних кредиторів.
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