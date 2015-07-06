Прем'єр Греції пообіцяв завтра представити нові пропозиції кредиторам

Про це заявив грецький чиновник, передає Reuters.

Як зазначається, Ципрас погодився представити нові пропозиції уряду Греції під час саміту ЄС 7 липня.

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У той же час, грецький чиновник, який розповів агентству про телефонну розмову між Меркель і Ципрасом, не розкрив її деталей.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками опрацювання 95% бюлетенів референдуму понад 61,5% греків сказали "ні" пропозиціям міжнародних кредиторів.