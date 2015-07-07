Опитування: Більшість поляків проти виділення фінансової допомоги Греції

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією "IBRIS", передає Європейська правда за інформацією Biznes.pl.

Серед них 35,5% вважають, що ЄС "швидше за все" не повинен надавати фінансову допомогу Греції, в той час як 24,1% висловилися рішуче проти підтримки.

Читайте такожМВФ відмовився фінансувати Грецію через прострочення платежу

Натомість майже 28,7% опитаних переконані, що Брюссель має продовжити допомогу грекам.

Як випливає з опитування, проведеного 3 і 4 липня, найбільше прихильників подальшої підтримки Греції у віковій групі 25-34 роки – 57%, а найбільше противників серед 45-54-річних – 74%.

Найбільш схильні до допомоги респонденти з міст з населенням понад 500 тис. чоловік - 38%, а найменше - жителі міст з населенням до 50 тис. осіб - 68%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше 60% греків проголосували проти виконання умов Євросоюзу.

ЗМІ повідомили, що Німеччина та Франція скликають саміт лідерів країн єврозони на 7 липня, "щоб обговорити фінансову кризу у Греції".