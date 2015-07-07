В Австралії з'явиться хмарочос із жіночими формами
Архітектори зазначають, що складна конструкція будівлі допоможе зробити хмарочос стійким.
Австралійська архітектурна компанія Elenberg Fraser представила проект хмарочоса, на створення якого її надихнули форми жіночого тіла – зокрема, відомої співачки Бейонсе.
Проект під назвою Premier Tower, який буде реалізований в Мельбурні, був створений завдяки музичному відеокліпу американської співачки на композицію Ghost, повідомляє Новое время з посиланням на Mashable.
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На офіційному веб-сайті архітектурної компанії зазначається, що вигини конструкції хмарочоса нагадуватимуть форми Бейонсе у відеоролику. Архітектори відзначають, що складна конструкція будівлі допоможе зробити хмарочос стійким. У хмарочосі будуть розміщені торгові майданчики, житлові апартаменти й готель.
Відеокліп Бейонсе Ghost, що надихнув архітекторів на створення хмарочоса