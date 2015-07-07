В Австралії з'явиться хмарочос із жіночими формами

Австралійська архітектурна компанія Elenberg Fraser представила проект хмарочоса, на створення якого її надихнули форми жіночого тіла – зокрема, відомої співачки Бейонсе.

Проект під назвою Premier Tower, який буде реалізований в Мельбурні, був створений завдяки музичному відеокліпу американської співачки на композицію Ghost, повідомляє Новое время з посиланням на Mashable.

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На офіційному веб-сайті архітектурної компанії зазначається, що вигини конструкції хмарочоса нагадуватимуть форми Бейонсе у відеоролику. Архітектори відзначають, що складна конструкція будівлі допоможе зробити хмарочос стійким. У хмарочосі будуть розміщені торгові майданчики, житлові апартаменти й готель.

Відеокліп Бейонсе Ghost, що надихнув архітекторів на створення хмарочоса