Внаслідок пожежі в хмарочосі Нью-Йорка постраждала одна людина
08:36, 28 червня 2015Світ
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Одна людина постраждала в результаті пожежі в 58-поверховому нью-йоркському хмарочосі "Трамп-тауер", розташованому на П'ятій авеню на перетині з 56-ю вулицею.
REUTERS
Судячи з відео, знятому очевидцями події, пожежа почалася в середній частині будівлі, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожУ Нью-Йорку загорівся хмарочос "Трамп тауер" (відео)В пожежній службі міста уточнили, що займання сталося на терасі і було швидко ліквідоване.
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