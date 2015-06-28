Внаслідок пожежі в хмарочосі Нью-Йорка постраждала одна людина

Одна людина постраждала в результаті пожежі в 58-поверховому нью-йоркському хмарочосі "Трамп-тауер", розташованому на П'ятій авеню на перетині з 56-ю вулицею.

Судячи з відео, знятому очевидцями події, пожежа почалася в середній частині будівлі, передає Бі-бі-сі. Читайте такожУ Нью-Йорку загорівся хмарочос "Трамп тауер" (відео)В пожежній службі міста уточнили, що займання сталося на терасі і було швидко ліквідоване.

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