42% росіян готові відмовитися від свободи слова і поїздок за кордон заради "нормальної зарплати" - опитування

Про це свідчать результати опитування «Левада-центру».

Проти обмеження свободи слова і переміщення виступили 49% опитаних, ще 11% не змогли відповісти.

Результати опитування в червні 2015 року практично не відрізняються від аналогічних даних у 2013 році – тоді за можливе обмеження свобод виступили 43% росіян, а проти – 46%, передає slon.ru.

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Переважна більшість учасників опитування (69%) заявили, що намагаються не контактувати з владою без необхідності. Домагатися належного за законом мають намір тільки 23% росіян.

При цьому саму владу більшість опитаних (60%) вважали непідзвітною суспільству, зворотне твердження підтримали 22% респондентів. Головна причина такої ситуації, на думку 49% учасників опитування, полягає в тому, що чиновники не допускають громадян до прийняття важливих рішень.

Ймовірність масових протестів оцінюють як високу 18% росіян, тільки 10% готові взяти в них участь. Ці показники досягали максимумів в 1998 і 2009 роках, коли про готовність приєднатися до протестів заявляли 20-30% опитаних.