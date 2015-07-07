Суд у Петербурзі дозволив продавати "санкційні" сири: РФ ввела ембарго лише на ввезення продуктів

Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області не знайшов порушень у продажу в Росії продуктів, ввезення яких заборонене в рамках продуктового ембарго, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Суд розглядав скаргу торгової мережі "Магніт" на штраф, винесений Росспоживнаглядом у Ленінградській області.

"Уряд передбачив обмеження на ввезення певної продукції, а не її реалізацію (продаж). З цього випливає, що обмеження в обігу (продаж) молочної продукції, в тому числі сирів, законодавчо не закріплене, тобто відсутній склад правопорушення", - йдеться у рішенні суду.

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Таким чином суд виніс рішення про те, що заборона на ввезення "санкційної" продукції не рівнозначна забороні на її продаж.

Раніше мережа "Магніт" була оштрафована Росспоживнаглядом на 30 тисяч рублів за незаконний продаж забороненого до ввезення в Росію сиру.

Наприкінці червня російська влада продовжила ембарго на поставки продуктів з країн, які ввели санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні та анексією Криму.

Перед цим Євросоюз продовжив термін дії економічних санкції відносно Росії на півроку.