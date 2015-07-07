Лідер лібералів ЄП назвав "скандальною" відмову Ципраса прийти до Європейського парламенту

Лідер фракції лібералів Європейського парламенту Гі Верхофстадт назвав „скандальною” відмову прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса прийти до Європейського парламенту, щоб обговорити майбутнє Греції у єврозоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Страсбурзі під час виступу в ході пленарного засідання Європарламенту.

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„Я не розумію, чому прем'єр-міністр Ципрас, який хоче досягти домовленостей з рештою Європи, щоб уникнути грекситу (Grexit – новоутворення для назви виходу Греції із євро зони), не хоче приїхати до Європейського парламенту. Ми хочемо уникнути грекситу, ми хочемо знайти домовленостей, тому настав час, щоб Ципрас взяв на себе відповідальність і пояснив європейським громадянам, що він планує зробити, щоб зберегти єврозону без змін. Це скандал, коли прем'єр-міністр, який представляє країну, яка є колискою європейської демократії, відмовляється прийти до Європейського парламенту”, - заявив політик.

Європейський парламент у понеділок підтримав пропозицію лідера лібералів запросити на середу на дискусію про майбутнє Греції в єврозоні Ципраса та президента Єврогрупи Єруна Дейсселблума.