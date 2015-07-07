У команді нового президента Польщі заговорили про референдум щодо вступу в єврозону

Таку заяву зробив радник обраного президента Польщі Анджея Дуди Кшиштоф Щерський в інтерв’ю інформагентству Reuters, повідомляє DW.COM. Кшиштоф Щерський заявив, що Євросоюз повинен давати більше повноважень національним урядам, а не постійно рухатися в напрямку всеосяжної інтеграції. "Метафора про європейську інтеграцію, як велосипед добре відома: Ви можете рухатися тільки вперед, заднього ходу немає. Це означає, що ми у пастці цієї концепції", - сказав радник. - "На мій погляд, вже час здоровому глузду повернутися в Європу".

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Польща зобов'язалася приєднатися до єврозони, але юридично проведення референдуму з цього питання не є обов'язковим. Cоціологічні опитування вказують, що на такому референдумі перемогли б противники приєднання до єврозони.

Крім цього, за словами радника обраного президента Польщі, нова адміністрація займе жорстку позицію щодо Росії, незважаючи на побоювання деяких союзників по НАТО щодо невдоволення Москви. Він також повідомив, що Польща продовжуватиме шукати можливості розміщення баз НАТО на своїй території та буде прагнути створити до варшавського саміту НАТО, що пройде наступного року, коаліцію країн Центральної Європи.

Кшиштоф Щерський додав, що Польща прагнутиме зміцнити двосторонні зв'язки зі США у галузі безпеки з кінцевою метою створення постійних спільних американсько-польських військових баз на території країни.

Незважаючи на те, що Росія вважає розгортання значних сил НАТО близько до її кордонів порушенням домовленостей Росія-НАТО від 1997 року, Кшиштоф Щерський заявив, що цю угоду необхідно переглянути, оскільки обставини, які обмежували військову присутність НАТО в регіоні "більше не відповідають дійсності".

Польський політик заяив, що нова адміністрація сприятиме встановленню безвізового режиму для українців і захищатиме право Києва на вступ до НАТО та ЄС, незважаючи на опір Москви. "Пропозиція членства в НАТО сама по собі вже дуже важливий політичний інструмент", - сказав Кшиштоф Щерський.