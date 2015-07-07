Грибаускайте: Для греків час бенкетів за чужий рахунок закінчився

Про це заявила президент Литви Даля Грибаускайте, передає Delfi.lt.

"Без серйозних зобов'язань допомога точно надаватися не буде. Греції доведеться приймати рішення, чи не вибрати їй іншу валюту на короткостроковий або середньостроковий період", - сказала литовський президент.

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Крім того, за словами Грибаускайте, країни єврозони сподіваються, що прем'єр грецьких лівих Алексіс Ципрас привезе до Брюсселя "дуже серйозні зобов'язання щодо того, що вони збираються робити далі".

"Час бенкетів за чужий рахунок у Греції закінчився, і платити за безвідповідальну поведінку нового уряду країни єврозони точно не готові", - наголосила президент Литви.

Раніше УНІАН повідомляв, що віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс не відкидає грекситу (Grexit) – виходу Греції з єврозони у разі відсутності надійного пакету реформ.