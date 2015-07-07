У Єврокомісії не виключають виходу Греції з єврозони у разі відсутності надійного пакету реформ

Про це він сказав сьогодні у Брюсселі перед засіданням Єврогрупи щодо ситуації у Греції, передає власний кореспондент УНІАН.

"Це (Grexit – новий термін, що означає вихід Греції з єврозони) - не є нашою метою і не є нашим наміром. Ми працюємо над сценарієм, щоб досягти домовленостей, але якщо довіра не буде відновлена, якщо немає надійного пакету реформ, це не можна виключати", - сказав Домбровскіс.

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Віце-президент ЄК наголосив, що сьогодні все залежить від влади Греції.

"Зараз нам потрібна чітка та надійна стратегія стосовно того, як Греція виходитиме з кризи, як вона відновить свою фінансову стабільність та повернеться до економічного зростання. Зараз багато буде залежати від того, що представить грецький уряд, які пропозиції щодо реформ вони представлять, чи це буде надійний та широкий пакет", - пояснив він.

Крім того, Домбровскіс висловив переконання у необхідності відновити "довіру між 19 демократіями єврозони (до складу єврозони входять 19 країн Європейського Союзу)".

"Тільки тоді буде можливим поступ вперед", - додав віце-президент ЄК.

Як повідомляв УНІАН, на референдумі 5 липня 61,31% греків висловилися проти умов угоди з кредиторами щодо грецької заборгованості. У голосуванні взяли участь 62,50% зареєстрованих виборців.

Після цього Міжнародний валютний фонд відмовився кредитувати Грецію.

Сьогодні всі інституції Європейського Союзу, відповідальні за політику ЄС, планують обговорити ситуацію, що склалася після проведення у Греції референдуму.