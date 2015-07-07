Disney зніме фільм про Прекрасного принца

Сценарій до нової екранізації написав Метт Фогель, відомий по роботі над анімаційним фільмом "Хмарно, можливі опади у вигляді фрикадельок", повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Hollywood Reporter.

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Творці тримають деталі в секреті, але сценарій охарактеризували як "новий погляд на казки". Підкреслюється, що проект буде не анімаційним, а ігровим - з живими акторами. Дата виходу картини в прокат поки не уточнюється.

Компанія Disney в останні роки знову зосередилася на екранізації казок. У 2014 році на екрани вийшов фільм "Малефисента", в якому класична історія про Сплячу красуню розповідається від особи головної лиходійки казки. Головну роль виконала Анджеліна Джолі. В лютому 2015 року в прокаті з'явилася картина "Попелюшка" з Лілі Джеймс. Збори стрічки перевищили $500 млн.

Прекрасний Принц (Prince Charming) - збірний образ героя, який приходить на допомогу так званій діві в біді - героїні, яка опинилася в небезпеці або скрутному становищі. Цей персонаж, наприклад, з'являється в традиційних казки "Спляча красуня", "Попелюшка", "Білосніжка" і "Рапунцель". В екранізаціях роль Прекрасного принца в останні роки виконували Армі Хаммер ("Білосніжка: Помста гномів", 2012) і Річард Медден ("Попелюшка", 2015).