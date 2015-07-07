Disney зніме фільм про Прекрасного принца
Традиційний казковий персонаж Прекрасний принц стане головним героєм повнометражного фільму студії Disney.
Сценарій до нової екранізації написав Метт Фогель, відомий по роботі над анімаційним фільмом "Хмарно, можливі опади у вигляді фрикадельок", повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Hollywood Reporter.
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Творці тримають деталі в секреті, але сценарій охарактеризували як "новий погляд на казки". Підкреслюється, що проект буде не анімаційним, а ігровим - з живими акторами. Дата виходу картини в прокат поки не уточнюється.
Компанія Disney в останні роки знову зосередилася на екранізації казок. У 2014 році на екрани вийшов фільм "Малефисента", в якому класична історія про Сплячу красуню розповідається від особи головної лиходійки казки. Головну роль виконала Анджеліна Джолі. В лютому 2015 року в прокаті з'явилася картина "Попелюшка" з Лілі Джеймс. Збори стрічки перевищили $500 млн.
Прекрасний Принц (Prince Charming) - збірний образ героя, який приходить на допомогу так званій діві в біді - героїні, яка опинилася в небезпеці або скрутному становищі. Цей персонаж, наприклад, з'являється в традиційних казки "Спляча красуня", "Попелюшка", "Білосніжка" і "Рапунцель". В екранізаціях роль Прекрасного принца в останні роки виконували Армі Хаммер ("Білосніжка: Помста гномів", 2012) і Річард Медден ("Попелюшка", 2015).