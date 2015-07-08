Суд у Воронежі присудив сім'ї з чотирьох осіб 8 років за продаж булочок з маком

Районний суд у Воронежі (РФ) засудив на терміни від восьми років позбавлення волі чотирьох членів сім'ї, які продавали у своєму кафе булочки з маком.

Зокрема, 58-річний Олександр Полухін отримав вісім років і чотири місяці колонії суворого режиму, а його дружина, дочка й сестра дружини отримали по вісім з половиною років, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Суддя погодилася з версією слідства, що члени сім'ї навмисно додавали в булочки з харчовим маком макову соломку, а також обприскували булочки опієм, після чого продавали місцевим наркоманам.

Читайте такожУ Росії вважають, що українці "підсаджують" росіян на наркотики

При цьому суд проігнорував результати незалежних експертиз та доводи запрошених захистом експертів, які стверджували, що харчового маку без наркотичних домішок не буває.

Зазначалося, що штатні експерти поліції називали вміст булочок сумішшю харчового маку з маковою соломкою, у той час як незалежні експерти говорили про домішки, які виникали ненавмисно.

Читайте такожБританський мільярдер порадив Україні регулювати продаж марихуани

Справу було порушено ще у 2009 році. Наркополіцію зацікавило відкрите Полухіним сімейне кафе "Вогнище", в якому продавалися булочки з маком.

На думку наркополіцейських, у булочки навмисно додавали наркотичні речовини.