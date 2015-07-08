Єдинороси відкинули звинувачення в крадіжці прапора - французи дозволили

Про це повідомив в ефірі «Російської служби новин» заступник голови столичного осередку партії Олексій Лісовенко. Так він прокоментував звинувачення на адресу «Єдиної Росії» з приводу плагіату прапора натуралів.

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«Ми зв'язалися з французькою стороною. Ви знаєте, що дуже схожий наш логотип на той, який використовувався у Франції, коли були багатомільйонні марші на підтримку традиційних цінностей. Вони підтримали нашу ідею про проведення такого маршу в Москві», — розповів Лісовенко. При цьому він зазначив, що партійний дизайнер вирішив додати на французький прапор натуралів ще одну дитину, так як у російських традиціях багатодітні сім'ї».

Використовувати символ московське відділення планує вже сьогодні: в Сокільниках відбудеться вечірня прогулянка, як назвав цю акцію Лісовенко. Вона буде називатися «Справжня сім'я». Планується, що під час прогулянки сім'ї піднімуть над собою прапор натуралів. На думку заступника Голови столичного відділення «Єдиної Росії» цей захід не можна назвати акцією, тому партія не стала погоджувати її проведення з владою міста.