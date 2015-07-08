Єдинороси винайшли прапор гетеросексуалів

У відповідь на легалізацію одностатевих шлюбів в США та активне поширення в мережі ЛГБТ-прапору в «Єдиної Росії» розробили прапор натуралів.

Вперше він буде продемонстрований в Москві ввечері 8 липня на організованому партією святі на честь дня сім'ї, любові і вірності в парку «Сокольники».

Як розповів «Известиям» заступник голови московського відділення «Єдиної Росії» Олексій Лісовенко, день сім'ї в цьому році планується провести ходу на захист традиційних цінностей. Райдужному прапору протиставлять прапор із зображенням мами, тата і трьох дітей. На прапорі також присутній хештег «#Справжнясім'я».

"Це наша відповідь одностатевим шлюбам, цьому знущанню над поняттям сім'ї. Ми повинні попередити гей-гарячку у себе в країні і підтримувати традиційні цінності", — говорить Лісовенко.