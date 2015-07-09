Глава МВФ: Греція має провести реструктуризацію боргу

Про це заявила керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, передає Європейська правда із посиланням на Business Standard.

За її словами, на додаток до реформ, які Афіни повинні провести, іншою опорою повинна стати реструктуризація боргу для забезпечення його стійкості.

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"Греція перебуває в ситуації гострої кризи, яка повинна вирішуватися", - сказала вона в середу на конференції у Вашингтоні.

Незважаючи на те, що Греція допустила дефолт по своєму кредиту перед МВФ 30 червня, Лагард запевнила, що інституція "як і раніше повністю займається тим, щоб допомогти знайти рішення".

Водночас, як відзначила вона, Греції не варто очікувати нових кредитів від МВФ, оскільки країна не виплатила фонду вчасно черговий платіж.

"Звичайно, моя думка така, що МВФ повинен притримуватися своїх правил і бути завжди об'єктивним", - відзначила Лагард.

Нагадаємо, грецька делегація не представила нових пропозицій на зустрічі міністрів фінансів єврозони в Брюсселі.

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Наразі грецький уряд щонайпізніше в четвер, 9 липня, повинен представити докладно свої пропозиції щодо всеосяжних і конкретних реформ.

Новий позачерговий саміт ЄС щодо Греції відбудеться 12 липня.