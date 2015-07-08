Меркель: позаплановий саміт ЄС по Греції відбудеться 12 липня

Про це повідомила на прес-конференції канцлер ФРН Ангела Меркель за підсумками саміту глав держав і урядів країн єврозони в Брюсселі, передає ТАСС.

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"Сьогодні ми зустрілися на рівні глав держав і урядів країн єврозони. У неділю ми знову хочемо зустрітися в цьому ж складі представників, а також потім у складі представників 28 країн", - сказала вона.

"Я думаю, що оголошення про це говорить, наскільки серйозна ситуація", - додала Меркель.

"Чи переконані ми в тому, що Греція надасть нові пропозиції? Я не знаю, инакше ми б і не проводили нову зустріч у неділю. Прем'єр Греції нам пообіцяв, що такий детальний план буде представлений. Ми прийняли це до уваги", - сказала вона.

Меркель також підкреслила, що "у нас дуже мало часу, щоб знайти рішення проблеми". "В останні дні економічна ситуація в Греції не покращилася", - підкреслила канцлер.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Брюсселі перед початком євросаміту заявив, що Греція повернулася до Брюсселя зі старими пропозиціями. Ніяких нових пропозицій щодо реформ, під які можна було б виділити фінансову допомогу, немає.

Як повідомлялося, у вівторок, 7 липня, ввечері відбувся екстрений саміт країн єврозони, на якому прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас повинен був представити нові пропозиції по виходу країни з боргової кризи.

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс не виключав виходу Греції з єврозони в разі відсутності надійного пакету реформ. У той же час президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що рішуче виступає за збереження Греції в єврозоні.