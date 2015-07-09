Японія вигадала спосіб збільшити кількість туристів на Фудзіямі

Влада японських префектур Яманасі і Сідзуока спільно з телекомунікаційним гігантом NTT Telecom Inc. планують найближчим часом встановити на Фудзіямі 8 точок доступу Wi-fi, що будуть доступні всім туристам, які вирішили піднятися на найвищу гору Японії, передає DT.ua з посиланням на Time.

Таким чином влада Японії планує залучити туристів з США та Європи, які люблять робити селфи і ділитися ними за допомогою електронної пошти або соціальних мереж.

Читайте такожЯпонія скасує евакуаційний статус більшості зон префектури Фукусіма до 2017 року

Минулого року на Фудзіяму підійнялося від 40 до 50 тисяч туристів, японці планують збільшити цю кількість.

У туристичному центрі префектур також додали, що точки доступу до Wi-fi є не тільки промо-акцією. Вони допоможуть туристам оновлювати відомості про погоду і іншу інформацію, щоб упевнитися в тому, що вони знаходяться в безпеці.