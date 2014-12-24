Вівці допоможуть поширювати Wi-Fi у британських селах

Команда дослідників під керівництвом професора з Ланкастерського університету Гордона Блейра вирішила зайнятися облаштуванням точок доступу Wi-Fi на вівцях ферм міста-графства Конуі в британському Уельсі, повідомляє Новое время.

Як пише видання The Daily Mail, дослідники виділили грант на 171,5 тисячі фунтів. Техніки розраховують, що проект дасть можливість значно збільшити швидкість доступу до інтернету в сільських районах.

Проблема низької швидкості інтернету останнім часом стала більш актуальною через стрімке входження у побут "розумних" пристроїв і розвитку інтернету речей, додає газета.

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Команда проекту запропонувала обладнати віддалені райони доступом до мережі за допомогою овець, що пасуться на луках, у ланцюжок приймачів і передавачів бездротового сигналу. Модулі Wi-Fi при цьому можуть бути вбудовані в цифрові нашийники, якими фермери користуються для відстеження переміщень овець.

Крім того дослідники зацікавилися вивченням якості інтернету. В рамках проекту вчені вирішили встановити датчики рівня води в річках і атмосферних опадів. З їх допомогою команда проекту має намір вивчати проблеми екології, в тому числі повеней і засух.