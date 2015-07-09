Транспортний колапс у Лондоні: вранці городянам довелося йти на роботу пішки (фото, відео)
Потяги та автобуси в окремих напрямках були повністю заповненими ще до 6 ранку, а більшість таксі були заброньовані ще в середу ввечері.
Мешканці Лондона зіткнулися зі значними складнощами у четвер вранці через найбільший страйк працівників метро в місті за останні 13 років.
Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на британське видання The Guardian.
Як зазначається, потяги та автобуси в окремих напрямках були повністю заповненими ще до 6 ранку.
Водночас, більшість таксі були заброньовані ще в середу ввечері.
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Таким чином частині лондонців довелося йти на роботу пішки.
Як повідомляє видання з посиланням на розповіді місцевих жителів, на одну з автобусних станцій було викликано поліцію, оскільки водій відмовлявся їхати через "занадто переповнений автобус".
Taxi queue at @NetworkRailPAD right now... #TubeStrikepic.twitter.com/DDtmM2CHhR
— Richard Main (@RPMain) July 9, 2015
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лондонське метро буде зачинене через 24-годинний страйк.
Невдоволення профспілок, які об'єднують близько 20 тис. працівників лондонського метро, викликане цілодобовою роботою метро по вихідних з 12 вересня. Також вони протестують проти заміни касирів автоматами з продажу квитків, що призведе до скорочення більше сотні робочих місць.