Транспортний колапс у Лондоні: вранці городянам довелося йти на роботу пішки (фото, відео)

Мешканці Лондона зіткнулися зі значними складнощами у четвер вранці через найбільший страйк працівників метро в місті за останні 13 років.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на британське видання The Guardian.

Як зазначається, потяги та автобуси в окремих напрямках були повністю заповненими ще до 6 ранку.

Водночас, більшість таксі були заброньовані ще в середу ввечері.

Читайте такожОдин з найбільших авіаперевізників США United Airlines призупинив усі польоти

Таким чином частині лондонців довелося йти на роботу пішки.

Як повідомляє видання з посиланням на розповіді місцевих жителів, на одну з автобусних станцій було викликано поліцію, оскільки водій відмовлявся їхати через "занадто переповнений автобус".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лондонське метро буде зачинене через 24-годинний страйк.

Невдоволення профспілок, які об'єднують близько 20 тис. працівників лондонського метро, викликане цілодобовою роботою метро по вихідних з 12 вересня. Також вони протестують проти заміни касирів автоматами з продажу квитків, що призведе до скорочення більше сотні робочих місць.