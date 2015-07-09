У Вірменії оштрафували енергетичну компанію, через яку країну сколихнули протести

Як заявила вірменська влада, причиною цього є порушення прав споживачів, передає "Радіо Свобода".

Рішення від 8 липня з’явилося після кількох тижнів протестів у Єревані й інших вірменських містах проти планів підвищити тарифи на електроенергію в країні на близько 17% з 1 серпня.

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Як пояснили в Комісії з регулювання суспільних послуг Вірменії, таке рішення пов’язане з вимогами «Електричних мереж Вірменії», які стягували авансові платежі з мешканців новозбудованих будинків, що потребували під’єднання до електромережі.

Раніше УНІАН повідомляв, що учасники масових акцій протесту у Вірменії вимагали скасувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію на 16%, знизити за можливості вже чинні тарифи і притягнути до відповідальності поліцейських, які застосували насильство при розгоні маніфестантів 23 червня.