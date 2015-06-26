Демонстранти в Єревані не розходяться й чекають на рішення президента - активіст

Про це заявив політолог і учасник протесту Арут Восканян, повідомляє 112.ua.

"Ситуація зараз тиха, протягом ночі нічого не сталося, ніяких ексцесів як і вчора. (Протестувальники) чекають, так само як і вчора чекають рішення президента, у людей стан очікування", - сказав Восканян.

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На питання, чи з'явилися у активістів нові вимоги, Восканян відповів: "Зараз є проблема, так як немає основних лідерів руху, протягом дня можуть з'явитися з боку певних кіл певні бажання або вимоги, але це не носить загальний характер".

Раніше УНІАН повідомляв, що тисячі людей у Вірменії вийшли на вулиці через невдоволення тим, як до них ставляться російські власники енергетичних компаній в країні. Саме невиправдане завищення цін на енергоносії з боку російських держкомпаній призвело до того, що у вірменських споживачів урвався терпець.