Пропутінський польський депутат показав нацистський жест у Європарламенті (відео)

16:06, 09 липня 2015
Світ
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Пропутінський депутат Європейського парламенту від Польщі Януш Корвін-Мікке на засіданні в середу підняв руку в нацистському вітанні.

Януш Корвин-Микке / korwin-mikke.pl

Як пише у четвер, 9 липня, Європейська правда, Корвін-Мікке зробив скандальний жест, коли обговорювалося питання про введення єдиного квитка для поїздок по всій території Євросоюзу.

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Перед нацистським привітанням він сказав: "Один народ, один рейх, один квиток", перефразувавши нацистське гасло.

Корвін-Мікке заявив, що виступає за різноманіття, тоді як ЄС, за його словами, намагається все уніфікувати.

Як повідомляє Польське радіо, глава МЗС Польщі Гжегож Схетина висловив жаль у зв’язку з поведінкою польського політика і від імені Польщі перепросив Європу, Європарламент та виборців Корвіна-Мікке.

Корвін-Мікке відомий своєю антиукраїнською позицією і підтримкою анексії Криму. 

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